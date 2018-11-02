Журналист обвинил Меркель в "предательстве Украины" из-за улыбки Путину

Во время прошлой встречи с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным немецкий канцлер Ангела Меркель пожала российскому коллеге руку и улыбнулась ему. На Украине же это вдруг посчитали настоящим предательством.
Так, во всяком случае, считает украинский журналист Дмитрий Гордон. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Ему не понравилось, что Ангела Меркель вообще общается с Владимиром Путиным. Те же самые претензии у Дмитрия Гордона и к президенту Франции Эманнуэлю Макрону. Украинский журналист задается вопросом, как вяжется с общечеловеческими принципами, пропагандируемыми в Европе, то, что Меркель и Макрон позволяют себе не только стоять рядом, да еще и разговаривать с Путиным.
Дмитрий Гордон признался, что, увидев это, испытал неприятные чувства. А улыбку "фрау Меркель", по его словам, он воспринял и вовсе как "предательство Украины". Все это неприемлемо, сетует украинский журналист.
Некоторое время назад Ангелу Меркель, а вместе с ней и всю Германию, уже обвиняли в предательстве. Но не Украина, а Польша. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что снова "виноват" Владимир Путин — именно после встречи с ним немецкого канцлера окрестили изменницей и предательницей.
Фото: kremlin. ru
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