Архиерей Константинопольского патриархата объявил о "прекращении существования" УПЦ МП

В Константинополе заявили, что Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование. Отныне, говорит Константинополь, она будет носить название "Православная церковь на Украине".

Об этом заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов.

Любопытно, что новое название звучит именно "Православная церковь на Украине", а не "Украинская православная церковь" или как-то иначе. Константинополь объяснил свой выбор тем, что церковь — единая, и принадлежит она Иисусу Христу, а не какой-либо стране или нации.

Также архиепископ Тельмисский Иов отметили, что пока не представляется возможным назвать дату, когда будет созван новый собор. Вселенский патриарх Варфоломей сделает это, когда поймет, что "время пришло".

Но далеко не в смене названия, отметил Константинополь, заключается тот факт, что Украинская православная церковь Московского патриархата прекратила свое существование. Так, на это указывает отмена приказа о том, что Киевская митрополия переходит к Москве.

Приказ этот, напомним, датируется далеким 1686 годом. С канонической точки зрения, подытожил Константинополь, этот исторический момент означает, что на Украине УПЦ МП пришел конец — ее больше не существует.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что патриарх Сербский назвал решение дать раскольническим церквям на Украине автокефалию настоящей катастрофой.

Фото: официальный сайт Украинской Православной Церкви

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