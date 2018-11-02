Украина "ответила" на санкции арестом корабля с железом

Не так давно стало известно о том, что Российская Федерация вводит в отношении Украины ряд санкций. Оставлять подобное без ответа Незалежная, по-видимому, не собирается.

Так, украинское правительство задержало в порту Мариуполя корабль, на борту которого находились несколько тысяч тонн железа.

Об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook рассказал генеральной прокурор Украины Юрий Луценко. Не без гордости он подтвердил, что это "ответ санкциям" России. Любопытно, что на самом деле корабль, который задержали в Мариуполе, работает на предприятие из самопровозглашенной и неподконтрольной Киеву Луганской народной республике.

Юрий Луценко подчеркнул, что все причастные к перевозкам нескольких тонн железа правительство Украины будет привлекать к ответственности за финансирование терроризма.

Напомним, что Российская Федерация ввела санкции в отношении юридических и физических лиц Украины около месяца тому назад. В тамошнем Министерстве иностранных дел же заявили, что защитят своих граждан.

То, что Россия якобы оказывает давление на Украину, считают не только в Киеве, но и в Соединенных Штатах Америки. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украину засобирался американский министр энергетики — хочет помочь Незалежной и ряду других стран Восточной Европы выйти из зависимости от российского природного газа.

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