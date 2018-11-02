Украина "ответила" на санкции арестом корабля с железом

Не так давно стало известно о том, что Российская Федерация вводит в отношении Украины ряд санкций. Оставлять подобное без ответа Незалежная, по-видимому, не собирается.
Так, украинское правительство задержало в порту Мариуполя корабль, на борту которого находились несколько тысяч тонн железа.
Об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook рассказал генеральной прокурор Украины Юрий Луценко. Не без гордости он подтвердил, что это "ответ санкциям" России. Любопытно, что на самом деле корабль, который задержали в Мариуполе, работает на предприятие из самопровозглашенной и неподконтрольной Киеву Луганской народной республике.
Юрий Луценко подчеркнул, что все причастные к перевозкам нескольких тонн железа правительство Украины будет привлекать к ответственности за финансирование терроризма.
Напомним, что Российская Федерация ввела санкции в отношении юридических и физических лиц Украины около месяца тому назад. В тамошнем Министерстве иностранных дел же заявили, что защитят своих граждан.
То, что Россия якобы оказывает давление на Украину, считают не только в Киеве, но и в Соединенных Штатах Америки. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украину засобирался американский министр энергетики — хочет помочь Незалежной и ряду других стран Восточной Европы выйти из зависимости от российского природного газа.
Читайте также:
Санкции против Украины: стали известны конкретные…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Нефтяники экспортируют только 10% бензина, давить на них бесполезно и опасно. Почему же правительство разговаривает ультиматумами? Объясняет Руслан Танкаев.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
В псковских школах учеников 1-х и 2-х классов обязывают изучать православие.
Контрсанкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний - это серьезный удар по экономике Украины, Петру Порошенко и это сигнал американцам.