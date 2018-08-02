Украина готовится разворовать $250 млн. на оборону от США

Правительство Соединенных Штатов Америки выделит Украине 250 миллионов долларов. Киев собирается потратить эту сумму на повышение обороноспособности государства.

фото: фотоархив pravda.ru

В частности, украинское правительство направит данные средства на предотвращение потенциальных кибератак, повышении безопасности своих государственных компьютерных сетей и на уменьшение зависимости от российских технологий. Об этом сообщает украинское посольство в США.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда Соединенные Штаты Америки оказывают помощь Незалежной. Так, Америка в этом году поставила на Украину противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". В итоге американская услуга оказалась медвежьей: выяснилось, что у техники серьезные проблемы с двигателями. Проще говоря, на проводимых украинской стороной учениях они просто-напросто не запустились. Дело в том, что у них давно истек срок годности.

После начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины целый ряд западных стран принял решение оказать материальную помощь Киеву. Так, по данным Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией, только США в период с 2014 по 2017 год выделило 700 миллионов долларов. Помощь Украине также оказывали Канада, Польша, Великобритания, Австралия, Китай, Турция, Словакия, Норвегия, Франция, Нидерланды, Испания, Чехия, Литва, Швейцария, Латвия, Дания и даже Албания.

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