Список российских заложников для обмена на украинских преступников

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко перечислила фамилии россиян, которых Украина готова передать России в обмен на украинских граждан.

По данным УНИАН, Геращенко заявила о готовности обмена для возвращения "украинцев Сенцова, Кольченко, Сущенко, Гриба, Балуха, Панова".

В список встречного предложения вошли фамилии 23 россиян: Виктор Агеев, Александр Баранов, Анатолий Бусыгин, Александр Валахидис, Вячеслав Высоцкий, Руслан Беджиев, Валерий Гратов, Владислав Гречин, Олег Доронин, Сергей Егоров, Валерий Иванов, Игорь Кимаковский, Ольга Повализ, Василий Кусакин, Владислав Макаров, Евгений Нефёдов, Максим Одинцов, Алексей Сидиков, Денис Сидоров, Максим Сливка, Павел Черных, Лариса Чубарова, Евгений Шаталов.

Как напоминает RT, 23 июня Геращенко заявила о готовности Украины рассмотреть вопрос об обмене 23 осуждённых россиянин на всех отбывающих наказание в России украинцев.

Ранее осуждённый на 20 лет колонии украинский режиссёр Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку.

По этому поводу вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сделала заявление, что Украина готова "передать 23 россиян, осуждённых на Украине за причастность к террористическим актам, подготовку терактов, за преступления против территориальной целостности и суверенитета Украины, мы готовы передать их России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Клыха и Гриба"

Ранее "Правда.Ру" писала, что 30 мая 2014 года ФСБ РФ задержала на территории Крымской Республики Олега Сенцова, Александра Кольченко, Алексея Чирния и Геннадия Афанасьева, подозреваемых в членстве и организации отделения диверсионно-террористической группы "Правый сектор" (запрещенной в России) и подготовке терактов в ряде крымских городов.

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