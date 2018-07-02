На Бабченко опять напали? Как пранкеры разыграли главу СБУ

"Воскресший" журналист Аркадий Бабченко снова попал в "передрягу". И снова не настоящую. Но на этот раз обошлось без инсценировки. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили главе СБУ Василию Грицаку и от имени Бабченко сказали, что он попал в беду.

Фото: ssu.gov.ua

Блогеры придумали легенду, якобы Бабченко пошел смотреть матч Чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией в один из баров Киева. Общавшийся с Грицаком пранкер, "выдвинул версию", что посетителям заведения не понравилась трансляция и они почему-то решили выставить претензию именно Бабченко, поэтому напали на него.

В ответ глава СБУ заверил лжежурналиста, что он постарается разобраться в ситуации и поможет ему.

"Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу... ребята подъедут к вам", - приводит фразу из разговора "РИА Новости".

Ранее "Правда.Ру" писала, 29 мая стало известно, что Бабченко застрелили в подъезде его дома и что позднее он скончался по дороге в больницу. Но на брифинге Бабченко рассказал, что "операция готовилась два месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я увидел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали... Весь этот месяц мы были на связи, мы думали, прорабатывали, действовали. И в итоге результатом стала эта спецоперация".

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров высказал мнение, что так делать не стоило и назвал операцию "анахронизмом". Но член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что украинские силовики ориентировались на лучшие образцы для подражания.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв подчеркнул, что инсценировку нужно отнести "к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении".

Украинские силовики утверждают, что за подготовкой нападения на журналиста стоят российские спецслужбы. При этом в СБУ не предоставили каких-либо доказательств, уточнив только, что организатор «говорил о необходимости устранения 30 лиц на территории Украины». Фамилии потенциальных жертв Грицак также называть не стал.