СБУ обвинило Кремль в краже "самой главной сказки"

Украинские спецслужбы заявили о разоблачении организаторов "провокации", которые якобы планировали сорвать презентацию снятой в Крыму крымско-татарского фильма-сказки "Хыдыр-Деде".
Как сообщается в пресс-службе ведомства, "националисты" якобы планировали создание трех групп, одна из которых должна была провести акцию против лидеров запрещенного в Российской Федерации меджлиса, вторая раздать листовки в зале, а третья - облить зеленкой авторов фильма.
Напомним, национальный фильм-сказку в Крыму презентовали 18 июня. Министр культуры поблагодарила продюсеров фильма Эльзару Ислямову и Лилю Буджурову "за постоянное взаимодействие с правительством, за верность Крыму".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что в Крыму похитили двух российских военных. Они были незаконно задержаны и вывезены на территорию Николаевской области сотрудниками СБУ.
Как сообщили в минобороны, украинские спецслужбы хотят сфабриковать против наших военных уголовные дела за якобы совершенные преступления против Украины.
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