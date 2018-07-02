Киев обвинил Москву в организации нападений на евреев во Львове

Советник главы Министерства внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко обвинил Российскую Федерацию в организации нападений на евреев во Львове.

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Таким способом Геращенко прокомментировал недавние обвинения Службы Безопасности Украины в том, что Москва причастна к нападениям на цыган во Львове. Напомним, что в ночь на 24 июня на окраине Львова, в Западной Украине, в следствии нападения на цыганский табор погиб один человек. Еще четверо пострадали. Украинские правоохранительные органы заявили тогда, что уже установили причастную к этому преступлению организацию. Тогда же заявили, что она тесно связана с российскими спецслужбами.

Организаторами погрома оказались подростки от 16 до 18 лет, состоявшие в незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".

Геращенко заявил, что российские спецслужбы замешаны не только в нападении на цыган, но также планируют совершить атаку и на местных львовских евреев. Так, Геращенко заявил, что украинским сотрудникам правоохранительных органов якобы известно о том, что Россия посредством сети Интернет завербовала двух руководителей группировки "Трезвая и злая молодежь" и внушила им необходимость организации новых нападений.

По словам Геращенко, он раскусил простой и прозрачный план Российской Федерации. По мнению Геращенко, в интересах Москвы подстроить все так, будто бы на территории Украины орудует ксенофобская расистская организация.

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