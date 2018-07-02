Порошенко показал своего небольшого, но лучшего друга

Глава Украины Петр Порошенко поздравил Канаду с национальным праздником. Также украинский президент заявил, что Канада — ни много ни мало лучший друг Украины. Об этом украинский лидер написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: REX/Shutterctock

Петр Порошенко заявил, что на всей планете не сыскать второго такого друга, каким Канада приходится Украине. Порошенко отметил, что счастлив пожелать радости и процветания стране, в которой живут такие прекрасные, замечательные, добрые и искренние люди.

Отметим, что канадцы и правда известны своим дружелюбием и отзывчивостью. Также, Канада, например, славится своим низким уровнем преступности. Хотя, думается, вряд ли Петр Порошенко имел ввиду это, когда говорил о столь прекрасных людях, проживающих там. Скорее всего, украинский лидер просто не забыл то, что в году минувшем правительство Канады одобрило поставку летального оружия на Украину. Петр Порошенко тогда еще отметил поддержку Канады в данном вопросе и выразил благодарность Оттаве.

Отметим, что и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пусть брататься с Украиной не торопится, ни раз заявлял, что Киев всегда может рассчитывать на помощь Оттавы. Также Джастин Трюдо отмечал, что уважает право Киева защищать свой суверенитет.

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