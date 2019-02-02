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Источник Правда.Ру

Украина намерена вернуть Крым и Донбасс своим высоким благосостоянием

Мир » Бывший СССР » Украина

Современная Украина вернет себе Крымский полуостров и Донбасс за счет роста национальной экономики и серьезного повышения благосостояния граждан страны.

Об этом в интервью норвежскому изданию Aftenposten заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

Украина обязательно восстановит свою территориальную целостность, поделился мнением с европейскими средства массовой информации Владимир Гройсман. Вопрос лишь - когда, убежден он. Возвращение Крыма и Донбасса - вопрос времени, указал Гройсман.

И Советский Союз был когда-то силен и могущественен, поделился глава украинского правительства, но распался.

А вернуться Крым и Донбасс в состав современной Украины просто-напросто потому что захотят этого сами, заявляет Владимир Гройсман. Действующая украинская власть намерена и дальше развивать национальную экономику, поднимать уровень жизни местных жителей и повышать их реальное благосостояние. Все это не сможет пройти для жителей Крыма и Донбасса незамеченным, убежден Гройсман.

Заметив, как сильно растет на Украине уровень жизни, они сами захотят вернуться, указывает он.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что представители украинских средств массовой информации считают возвращение Крымского полуострова и Донбасса на Украину крайне маловероятным сценарием. Дело в том, указали журналисты, что жителям тамошних регионам комфортнее быть в России.  

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