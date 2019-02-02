В ДНР заявили о прибытии на Донбасс диверсантов ВСУ

На территорию Донбасса для боевых вылазок на территорию противника прибыли диверсанты Вооруженных сил Украины. К столь опасной и серьезной миссии украинских солдат готовили специалисты из Соединенных Штатов Америки и Канады.
Об этом заявил глава пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Данил Безсоннов.
По словам представителя ДНР, диверсанты ВСУ прибыли в Волновахский район. Данил Безсоннов предостерег ополченцев от наступления. Имеющаяся в распоряжении руководства ДНР информация, указал Безсоннов, дает возможность армии принять контрмеры.
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы встретить противника, резюмировал начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Напомним, что боевые действия на Донбассе идут уже почти пять лет, с весны 2014 года. Жители Донецкой и Луганской областей отказались принимать новую власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в стране и изъявили желание выйти из-под контроля официального Киева.
В ответ действующее украинское правительство начало военную операцию против ДНР и ЛНР.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина готовится закупить у Соединенных Штатов Америки особое высокотехнологическое оружие.
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