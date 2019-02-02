Украина совершит массовую закупку оружия у США

Правительство Украины планирует совершить массовую закупку высокотехнологического оружия у Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Отметим, что речь идет об американских переносных противотанковых ракетных комплексах "Javelin". Комплекс этот, отметим, поступил на вооружение Соединенных Штатов Америки в далеком 1996 году.
Так, заявляет Иванна Климпуш-Цинцадзе, современная Украина надеется на участие в американской программе "Иностранное военное финансирование". С помощью программы, предлагаемой Вашингтоном, уверена вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Вооруженные силы Украины улучшат не только свою военную подготовку, но и значительно повысят уровень материального, медицинского и военного обеспечения своей армии.
Примечательно, что в Соединенных Штатах Америки уже объявили о заинтересованности в сотрудничестве с Украиной в этой сфере.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Вооруженные силы Украины ведут войну на Донбассе с помощью оружия, произведенного еще во времена СССР. Об этом общественности поведали официальные представители самопровозглашенной Луганской народной республики.
Фото: Министерство обороны Украины
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