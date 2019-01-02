Украинцы опять возмутились: CNN назвал Симферополь российской территорией

В новостном выпуске CNN о праздновании Нового года в различных странах, был показан эпизод с праздничным фейерверком в Симферополе. Примечательно то, что телеканал обозначил столицу Крыма как российскую территорию. В Киеве сразу же возмутились такой выходкой CNN и сделали официальное заявление.

Посольство Украины в США обратилось к телеканалу с требованием изъять эпизод из сюжета, а также порекомендовало сотрудникам CNN тщательнее выбирать материал для публикации и проверять его достоверность.

"Мы надеемся, что наши коллеги из CNN будут более предусмотрительными при проверке достоверности информации и фильтрации контента. Хотим напомнить телеканалу и всему миру, что Симферополь - украинский город, который находится в оккупации", - заявили представители посольства в своем официальном твиттер-аккаунте.

Примечательно то, что это далеко не первый случай, когда Украина возмущается по поводу обозначения Крымского полуострова российской территорией. Ранее, карта Украины без полуострова была продемонстрирована в эфире украинского телеканала СТБ. После большого скандала был уволен режиссер проекта, в котором появилась "неправильная" карта.

Напомним, Крым присоединился к Российской Федерации в 2014 году после проведения народного референдума. Более 90% жителей полуострова выразили желание вступить в состав России, в связи со сложной политической обстановкой в Киеве.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что российские власти собираются построить еще один супермост в Крыму.

Фото: Pravda.Ru

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