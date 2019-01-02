Экс-посол США на Украине пообещал новые антироссийские санкции через пару месяцев

Бывший посол Соединенных Штатов Америки на Украине, глава Атлантического совета Джон Хербст, 2 января выразил мнение, что США в течение последующих нескольких месяцев могут предоставить Украине военную помощь, а также ввести новые ограничительные меры против России.
"Последующие 2-3 месяца ознаменуются новыми санкциями против России. Помимо этого, власти США предоставят Украине военную помощь. Это могут быть различные военные корабли, ракеты класса "Гарпун" и прочее оборудование. Даже несмотря на то, что эти ракеты были разработаны более 30-и лет назад, они существенно повысят боеспособность государства. Возможно, США предоставят Украине и более новые технологии", - рассказал в интервью Джон Хербст.
По мнению экс-посла США на Украине, новые санкции могут затронуть банковский сектор России. Также США могут запретить российским кораблям заходить в свои морские порты. В завершении своего интервью, Джон Хербст подчеркнул, что Украина имеет большую поддержку в Конгрессе США.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мнении немецких властей, которые считают, что антироссийские санкции не приносят желаемого результата, а только наносят существенный урон партнерским отношениям с Россией.
Фото: Министерство обороны Украины
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