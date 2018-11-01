Что потеряет Украина от санкционного удара России

Как сообщают СМИ со ссылкой на украинского экономиста Алексея Плотникова, российские санкции весьма негативно скажутся на металлургической отрасли Украины, поскольку, с одной стороны, ограничат ввоз на территорию РФ черного металла, а с другой - экспорт из России угля и антрацита.

"Сейчас Россия во внешней торговле Украины занимает 12 процентов рынка, Украина — два. С этой точки зрения, действительно, сохраняется жесткая зависимость — это 87 процентов по антрацитам для ТЭЦ, 35 процентов нефтепродуктов из РФ, плюс 40 процентов нефтепродуктов из Белоруссии, белорусская сторона должна санкции в какой-то мере поддержать. Я уже не говорю о том, что 70 процентов ядерного топлива российское", — пояснил экономист.

Плотников отметил, что для украинской промышленности металлургия является одной из важнейших отраслей, а санкции России поставят под угрозу ее дальнейшее развитие.

"Поэтому в отраслевом направлении реальным являются санкции по ввозу в РФ черных металлов и изделий из них — это 25 процентов украинского экспорта, это неорганическая химия и соответствующие машины и оборудование. По ввозу российской продукции на Украину ожидаются ограничения по критическим отраслям — горючее, антрацит, - сообщил эксперт.

Он добавил, что "пострадает металлургия и украинские олигархи-собственники, предприятия снизят производство, снизится поступление налогов в бюджет, соответственно провисает план госбюджета, снижаются возможности соцвыплат, на предприятиях начнутся бесплатные отпуска, кто-то будет недополучать зарплату — в любом случае негативно".

Напомним, в конце октября Правда. Ру писала о том, что правительство РФ заявило о том, что в отношении Украины будет введен пакет контрсанкций, предусматривающий как блокировку украинских активов на территории России, так и запрет на вывоз капитала.

Фото: In24.org

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