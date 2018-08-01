Вердикт Atlantic Council: Порошенко больше не нужен

После распада Советского Союза Украина не стала одной из самых успешных государств на постсоветском пространстве. Более того, на сегодняшний день на территории Незалежной царствуют как экономический, так и политический и социальный кризисы. Как пишет издание Atlantic Council, причины столь плачевного состояния Украины кроются в высоком уровне коррупции и неэффективности власти.

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Украина богата природными ресурсами. Также она достаточно большая по европейским меркам. Но ни человеческий потенциал, ни природные богатства не спасли Украину — и на данный момент страна относится к самым беднейшим европейским странам. Хуже, пожалуй, лишь в бедной и скромной Молдавии.

По мнению авторов издания, выборы президента и парламента в 2019 году — чуть ли единственный шанс Украины оттолкнуться от дна. Государству необходим новый амбициозный лидер, который проведет столь необходимые стране радикальные реформы и постарается свести к минимуму коррупцию, процветающую на Украине сегодня.

Atlantic Council утверждает, что социальные опросы демонстрируют рекордно низкий уровень доверия украинцев к действующей власти. Лишь коренные изменения в стране под патронажем политического лидера, вызывающего у населения доверие, смогут поднять жизнеспособность, независимость и авторитет Украины.

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