На Украине готовят боевиков для Майдана в Белоруссии

Украине мало своего собственного государственного переворота — они собираются свергнуть действующее правительство и в соседней Белоруссии. Об этом, во всяком случае, заявляют украинские средства массовой информации. По их словам, на Украине в данный момент находятся сотни белорусских боевиков, приобретающих там опыт ведения боевых действий и проникающиеся идеями революции.

Так, белорусы составляют третью по численности национальную группу на украинской гражданской войне. Разумеется, вся статистика приблизительна и на нее нельзя положиться в полной мере, но факт остается фактом — в боевых действиях на территории Украины граждане соседней республики принимают активное участие. С этим спорить бессмысленно. Согласно статистике, белорусских боевиков там не меньше тысячи.

Разумеется, в самой Белоруссии деятельность граждан на территории Украины правоохранительными органами считается незаконной.

Существует даже целое военное объединение белорусов на Украине. Тактическая группа носит лаконичное название "Беларусь". Ее сформировали три года назад в рамках запрещенной на территории Российской Федерации радикальной организации "Правый сектор". В скором времени "Беларусь" стала самостоятельной боевой единицей.

Отметим, что белорусы на территории Украины воюют не только за "Правый Сектор", "Азов", "Донбасс" и прочие антиправительственные бандформирования. Достаточно белорусов и на легальной службе по контракту в рядах Вооруженных сил Украины.

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