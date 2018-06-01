Украина ворует газ у России. У Украины воруют газ украинцы

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Представители крупнейшей украинской газо- и нефтедобывающей компании "Укрнафта" обнаружили около полутора тысяч нелегальных врезок к газопроводу в селе Пасичная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Несанкционированные подключения были обнаружены в ходе изменения схемы транспортировки на отключенном трубопроводе. После встречи с руководством областной государственной администрации, представителями газоснабжающих организаций и местными жителями, выяснилось, что из 1,8 тысяч домов села лишь 300 были подключены к сетям ПАО "Ивано-Франковск газ" официально. В Укрнафте добавили, что после окончания работ по изменении технологической схемы транспортировки газа, они оставили без газоснабжения полторы тысячи домохозяйств — тех, что пользовались газом нелегально.

Вообще для украинцев стоимость газа и его наличие является животрепещущим вопросом. Для многих жителей современной Украины оплатить коммунальные услуги схоже подвигу. Как ранее писала "Правда.Ру", в бесконечной и глупой погоне за призрачными "европейскими стандартами", украинское правительство порой теряет рассудок. На данный момент, по оценке специалистов, цены на коммунальные услуги и стоимость жизни в целом, и правда соответствуют европейским стандартам — да вот только доходы украинцев очень далеки даже от среднеевропейских. Быть может, от того жителям сила Пасичная Надворнянского района Ивано-Франковской области и приходится делать нелегальные врезки к газопроводу. Проще говоря, от безысходности. "Правда.Ру" также недавно писала о сотнях украинцев, уезжающих на заработки в страны Восточной Европы — Польшу, Румынию, Венгрию. Даже в этих странах, не относящихся к передовым европейским государствам, у украинцев больше шансов заработать, чем на родине.

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