Украинский журналист заявил о "принудительном переселении" россиян в Крым

Правительство Российской Федерации якобы принудительно переселяет граждан страны на территорию Крымского полуострова.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил известный тамошний журналист Дмитрий Гордон.

Так, представитель украинских средств массовой информации заявил, что в России сегодня якобы существует некая государственная программа, подразумевающая принудительное переселение граждан страны в Крым. Россиян, поделился информацией Дмитрий Гордон, переселяют туда "сотнями тысяч".

Также украинский журналист заявил, что жить крымскому населению в последние годы стало гораздо труднее. Раньше, указал он, туда ехали отдыхать зажиточные и щедрые туристы, на оставленные которыми деньги местные жители могли беззаботно жить целый год. Теперь же, объясняет Дмитрий Гордон, в Крым едут российские бюджетники — люди с не самыми высокими доходами. Заработать на них, резюмирует Гордон, гораздо тяжелее.

Дмитрий Гордон подчеркнул, что спецслужбы современной Украины неустанно "мониторят" ситуацию в Крыму.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дмитрий Гордон обвинил немецкого канцлера Ангелу Меркель в самом настоящем предательстве Украины. Все из-за того, что лидер Германии позволила себе улыбнуться действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Также "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению Дмитрия Гордона, ни Крымский полуостров, ни Донбасс никогда не станут украинскими вновь. Дело в том, указывает журналист, что местному населению якобы комфортнее, безопаснее и вольготнее сегодня быть частью России.

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