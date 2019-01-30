Назарбаев устроил спектакль по-ельцински на совещании

Любопытный инцидент произошел во время заседания правительства Казахстана. Так, действующий президент страны Нурсултан Назарбаев раскритиковал своих министров за импортные костюмы и выбор места за столом.
Об этом сообщает казахстанское издание Tengrinews. kz.
Так, указал Нурсултан Назарбаев, глава Министерства финансов Казахстана Алихан Смаилов зря сел в конце стола. Министру финансов, указал Назарбаев, следует сидеть сразу после премьер-министра. Именно из-за такого отношения, объяснил глава постсоветской республики, в Казахстане и "финансы хромают".
Также Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что подавляющее большинство присутствующих надели импортные костюмы. В следующий раз, отдал приказ президент, на заседании правительства все должны прийти в костюмах, изготовленных в Казахстане.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Нурсултан Назарбаев отправил недовольных жизнью жителей Казахстана на кладбище. Президент Казахстана заметил, что такое времяпрепровождение будет хорошей экскурсией для тех, кто постоянно жалуется.
Также "Правда.Ру" писала о том, что в правительстве Казахстана заявили о необходимости переименовать государство. Это будет самой настоящей исторической справедливостью, уверены местные депутаты.
Фото: akorda. kz
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