"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны

Власти Туркменистана ввели ограничение на выезд из страны жителей моложе сорока лет, мотивируя это нехваткой рабочих рук.

Как передает Радио Свобода, ранее был установлен возрастной ценз в 30 лет.

По словам жителей Дашогуза, обратившихся в миграционную службу за разрешением, необходимым для получения туристической визы, существует новое «распоряжение сверху», согласно которому лица моложе 40 лет не могут покидать страну.

как пояснил местный житель 36 лет, "на вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте не осталось способных работать. Сказали, что, если вы все уедете, кто же работать будет"

Напомним, ранее стало известно о намерении властей не допускать на международные рейсы молодых туркменистанцев, не достигших 30-летнего возраста. Также ранее сообщалось и о случаях снятия женщин с международных рейсов.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, ссылаясь на внеблоковый статус своей страны, отказывается войти в ОДКБ, ЕЭП и ЕврАзЭС. Все более дистанцируясь от Москвы, Ашхабад совместно с Баку и Анкарой формирует газовый треугольник для экспорта в обход России своего голубого топлива в Евросоюз.

Кроме того, Туркмения идет на сближение с США: в Вашингтоне состоялась бизнес-сессия туркменских министерств и ведомств с американскими гигантами Boeing, General Electric, Microsoft, Caterpillar и другими.

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