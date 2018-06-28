Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны

Мир » Бывший СССР » Другие

Власти Туркменистана ввели ограничение на выезд из страны жителей моложе сорока лет, мотивируя это нехваткой рабочих рук. 

"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны. 388773.jpeg

Как передает Радио Свобода, ранее был установлен возрастной ценз в 30 лет. 

По словам жителей Дашогуза, обратившихся в миграционную службу за разрешением, необходимым для получения туристической визы, существует новое «распоряжение сверху», согласно которому лица моложе 40 лет не могут покидать страну.  

как пояснил местный житель 36 лет, "на вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте не осталось способных работать. Сказали, что, если вы все уедете, кто же работать будет"

Напомним, ранее стало известно о намерении властей не допускать на международные рейсы молодых туркменистанцев, не достигших 30-летнего возраста. Также ранее сообщалось и о случаях снятия женщин с международных рейсов.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, ссылаясь на внеблоковый статус своей страны, отказывается войти в ОДКБ, ЕЭП и ЕврАзЭС. Все более дистанцируясь от Москвы, Ашхабад совместно с Баку и Анкарой формирует газовый треугольник для экспорта в обход России своего голубого топлива в Евросоюз.

Кроме того, Туркмения идет на сближение с США: в Вашингтоне состоялась бизнес-сессия туркменских министерств и ведомств с американскими гигантами Boeing, General Electric, Microsoft, Caterpillar и другими.

Читайте также:

Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник

 

Почему россияне не хотят детям своей судьбы Почему россияне не хотят детям своей судьбы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы виза выезд туркмения
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
У бывших братьев русский язык нон грата. Почему?
Формула небес
Илон Маск станет Нобелевским лауреатом
Воспитание
Почему россияне не хотят детям своей судьбы
Читательский топ
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Новости Все >
Проверь себя: ученые рассчитали, кто умрет до пенсии
Врачи вычислили, сколько пьянок в год выдержит организм
Номер мобильного могут приравнять к паспорту
Россияне честно рассказали, что думают о сборной
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Ученые уверены - Россию ждет климатическая катастрофа
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Силовые структуры
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма

Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.

Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Симферополь
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией

Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.

Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Власть
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом

Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.

Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Россиянам предложили платить за свою безработицу перед пенсией
Общество
Писательница Улицкая объявила Россию отсталой провинцией
Мир
Полицейский во Франции создал партизанскую группу по борьбе с исламистами
Руслан Веснянко У бывших братьев русский язык нон грата. Почему? Руслан Веснянко Соломон Соловьев Илон Маск станет Нобелевским лауреатом Соломон Соловьев Игорь Буккер В Туве разбудили "спящую красавицу" Игорь Буккер
Комментарии
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Украина нашла способ заставить Россию ее уважать
"Падишах приказал пахать!": туркменам запретили выезд из страны
Испанцы рассказали, чем их шокирует будущий матч с Россией
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Не ходите, дети, в Африку гулять: почему туристам не место в Тунисе
Сроки строительства по реновации сократятся на 80 дней﻿
Площадки по реновации подключают к электроснабжению
Площадки по реновации подключают к электроснабжению
Шойгу передал огневой привет американским разведчикам у Крыма
Немецкие СМИ "приговорили и похоронили" свою сборную
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Глупость маленькой, но гордой Дании наказуема
Морпехи США потеряли первый F-35
Контролер сделал безбилетницу-пенсионерку заложницей автобуса
Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста
Правительство может снова предложить держаться
Почему пенсионная реформа - это дефолт власти перед обществом
США и Канада
У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"

США сейчас нуждаются в помощи России из-за введения санкций против Ирана и Венесуэлы. Как нам верно разыграть эту карту?

У Путина появился шанс разыграть "американскую карту"
Россия не вернется - нам там делать нечего
Мир
Россия не вернется - нам там делать нечего
Как была организована прослушка Белого дома
США и Канада
Как была организована прослушка Белого дома
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Новости Молдовы
Молдавия победила Приднестровье. Что дальше?
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Мир
Европейские СМИ: Путин "замостил" Крым навсегда
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
США и Канада
Трамп погряз в "вашингтонском болоте"
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Мир
Предсказания о Третьей мировой войне, которые вы не знали
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
США и Канада
Тюрьма мира - в США назвали страну, в которой больше всего заключенных
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Украина
В Киеве признали необратимое обнищание Украины
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
Ближний Восток
Эрдоган ослабит южный фланг НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался