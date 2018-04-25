Казахстан открыл свои порты для США

Казахстан открыл свои каспийские порты Актау и Курык для США. Это для США альтернативный маршрут отправки грузов в Афганистан в обход России, сообщает "Астрахань 24".

Соглашение было утверждено Сенатом в марте, президент Назарбаев подпишет его в ближайшие дни. Маршрут транзита специальных грузов в Афганистан по предложению США будет пролегать из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан. Далее железнодорожным транспортом в Узбекистан, а затем в Афганистан.

Власти Казахстана заверяют, что соглашение подписано исключительно в интересах республики как стратегического партнера США, которые стремятся к поддержанию мира в соседнем Афганистане.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на первый взгляд, Нурсултан Назарбаев является самым верным союзником России в Центральной Азии; Казахстан наряду с Россией участвует во всех интеграционных структурах на пространстве бывшего СССР: Таможенном союзе, ЕЭП, ЕАЭС, ОДКБ И ШОС. Однако одновременно Астана углубляет сотрудничество с Пентагоном. На днях в Вашингтоне стороны заключили пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. Согласно одной из версий, в документе рассматривается возможность создания базы ВМС США в каспийском порту Актау.

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