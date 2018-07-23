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Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен

Мир » Бывший СССР » Другие

Жители Ашхабада, столицы Туркмении, устроили массовую акцию протеста. Причиной самого настоящего бунта стали растущие цены на продукты и проводимый курс политики государства. Но правоохранительные органы успешно, быстро и жестко подавили народные волнения.

Бунт туркменов против президента и цен жестко подавлен. 389940.jpeg
Фото: teh-nomad.livejournal.com

По информации туркменских средств массовой информации, акция протеста прошла около двух недель назад на одном из рынков Ашхабада. Сообщается, что жители города ждали привоза куриных окорочков. Когда же мясо на рынок доставили, оказалось, что цена на него вдруг выросла почти в два раза. Недовольный ропот в толпе быстро перерос в самый настоящий бунт.

Ашхабадцы принялись громко выражать свое недовольство. Совсем скоро крики переросли в угрозы. Толпа предприняла попытку громить местные магазины. Жители столицы кричали об обнищании населения и высоком уровне безработицы. В толпе также слышались выкрики в адрес президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, который, по ее мнению, виноват в сложившейся ситуации.

Меньше чем через час толпу окружили люди в штатском и начали задерживать самых активных подстрекателей. Многие были избиты. Остальные же кинулись с рынка врассыпную. Ни число задержанных в тот день, ни их дальнейшая судьба в данный момент неизвестны.

Отметим, что в последние годы мировая общественность все чаще поднимает вопрос о массовом нарушении прав человека на территории Туркменистана. Действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов же на Западе считается чуть ли не за тирана. Так, в государстве присутствует культ личности Бердымухамедова. Он носит неофициальные титулы "Лидер нации", "Покровитель" и другие многочисленные пышные эпитеты.

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Темы СНГ СССР бунт Ашхабад Туркмения
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