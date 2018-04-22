В "бархатную революцию" в Ереване вмешались священники

В Ереване вторые сутки оппозиция протестует против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна. Сейчас в центр столицы стягивается полиция, площадь оцепил спецназ, уже задержан лидер оппозиции Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
Очередное шествие митингующих было остановлено в районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. На улицу вышли священники. Они встали между митингующими и полицейскими, не позволяя бить людей.
Полиция просит духовенство убедить оппозицию разойтись, заявляя, что не позволят нарушать порядок. Накануне с Сержем Саргсяном пытался договориться лидер оппозиции Пашинян, но переговоры длились всего три минуты. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями теперь обладает глава правительства.
Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. Ранее "Правда.ру" сообщала, что депутат парламента Армении, оппозиционер Никол Пашинян заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации".
"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале бархатной революции", — сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.
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