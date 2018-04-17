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Источник Правда.Ру

В Ереване объявили о бархатной революции

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Депутат парламента Армении, оппозиционер Никол Пашинян заявил о создавшейся в республике "революционной ситуации".

В Ереване объявили о бархатной революции. 385967.jpeg
Фото: birdinflight.com/Петр Шеломовский

"По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы. В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале бархатной революции", - сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана.

Пашинян напомнил, что все силовые структуры в настоящее время собраны у здания парламента. "Они ждут нас. Но мы сделаем другое. Сейчас мы организуем шествие и парализуем работу других правительственных зданий. Там, куда мы сможем войти, организуем сидячие акции", - сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, что участники акции должны исключить насильственные действия.

В Ереване в понедельник, 16 апреля, прошли демонстрации против выдвижения бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате столкновений между полицией и митингующими на проспекте Баграмяна были пострадавшие.

Как сказал "Правде.Ру" армянский политолог Айкак Аршамян, полиция закидала людей шумовыми гранатами, "я сам видел, пять-шесть пострадавших, которых увезла "скорая". "Молодые люди, среди которых было много студентов, закрыли несколько главных улиц в Ереване и пошли на улицу Баграмяна, которая ведет к парламенту. И там их встретил очень большой полицейский кордон", - рассказал эксперт в интервью "Правде.Ру"

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Темы ереван армения украина
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