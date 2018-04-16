Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Ереване протесты против выдвижения непопулярного экс-президента в премьеры

Мир » Бывший СССР » Другие

16 апреля в Ереване около трех тысяч человек собрались на подступах к проспекту Баграмяна, протестуя против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

В Ереване протесты против выдвижения непопулярного экс-президента в премьеры. 385924.jpeg

Полиция перекрыла центр города, установлены заграждения. Демонстранты и полицейские ничего не предпринимают.

По данным СМИ, на проспекте Баграмяна расположены здание парламента, ряд посольств, а также резиденция президента Армении, которая после вступления в должность нового главы правительства превратится в резиденцию премьера.

Сообщается, что фракции правящей Республиканской партии Армении и коалиционного партнера - партии "Дашнакцутюн" на совместном заседании в понедельник официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост главы правительства республики.

Напомним, в минувшую субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру Саргсяна на посту премьер-министра страны.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 14 апреля в ентре Еревана участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении. 

Совет Республиканской партии принял решение об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера. Демонстранты, находящиеся со вчерашнего дня на площади Франции в Ереване, решили в знак протеста организовать шествие по центральным улицам города.

Полицейские, которые охранявшие здание Общественного радио, не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из правоохранителей достал оружие, но не стал его применять. Группа демонстрантов расположилась в одной из студий.

Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который требует прямого эфира.

Ранее сообщалось, что  Серж Саркисян аннулировал Протоколы об установлении дипломатических отношений, подписанные между Арменией и Турцией 10 октября 2009 года в Цюрихе. Сразу после распада СССР в 1991 году Турция заявила, что отказывается от установления дипломатических отношений с независимой Арменией. Указывалась причина такого отказа: "агрессия Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе".

Читайте больше:

В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио

Вернуть Ереван: историческая "империя" Ильхама Алиева

Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ

Темы ереван
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
То, что вы еще не знаете про мясо
Партии
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Читательский топ
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Россия предупредила ООН: есть точка невозврата, за ней - война
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что антироссийские санкции будут сохранены.

США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Ближний Восток
СМИ: американцы испытали на Сирии новейшие ракеты
Мир
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
Ближний Восток
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Мир
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Дети Асада отдыхают в "Артеке"

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями рассказал, что его дети в прошлом году отдыхали в крымском лагере "Артек".

Дети Асада отдыхают в "Артеке"
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Москва готова поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300
Ближний Восток
Морской путь Тартус-Севастополь обсуждают Сирия и Россия
Мировая кооперация
В Москве рассказали о подготовке удара "под дых" американцам
Любовь Степушова Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"? Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 16.04 улыбчивы Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова
Комментарии
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
В Евросоюзе рассказали, какими могли бы быть новые санкции против России
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Царь горки: битва началась, пленных не будет
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Зачем США срочно вложат в Донбасс $65 млн?
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
Заседание ОЗХО по Сирии идет в Гааге в закрытом режиме
Мэр Пскова призвал "стереть пиндосов" с лица Земли
СМИ: Трамп хотел разбомбить базы и ПВО России
Омские подростки снова осквернили Вечный огонь
СМИ: США взяли на прицел авиабазу Хмеймим
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался