16 апреля в Ереване около трех тысяч человек собрались на подступах к проспекту Баграмяна, протестуя против выдвижения экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.
Полиция перекрыла центр города, установлены заграждения. Демонстранты и полицейские ничего не предпринимают.
По данным СМИ, на проспекте Баграмяна расположены здание парламента, ряд посольств, а также резиденция президента Армении, которая после вступления в должность нового главы правительства превратится в резиденцию премьера.
Сообщается, что фракции правящей Республиканской партии Армении и коалиционного партнера - партии "Дашнакцутюн" на совместном заседании в понедельник официально выдвинули кандидатуру Саргсяна на пост главы правительства республики.
Напомним, в минувшую субботу правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру Саргсяна на посту премьер-министра страны.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что 14 апреля в ентре Еревана участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении.
Совет Республиканской партии принял решение об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера. Демонстранты, находящиеся со вчерашнего дня на площади Франции в Ереване, решили в знак протеста организовать шествие по центральным улицам города.
Полицейские, которые охранявшие здание Общественного радио, не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из правоохранителей достал оружие, но не стал его применять. Группа демонстрантов расположилась в одной из студий.
Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который требует прямого эфира.
Ранее сообщалось, что Серж Саркисян аннулировал Протоколы об установлении дипломатических отношений, подписанные между Арменией и Турцией 10 октября 2009 года в Цюрихе. Сразу после распада СССР в 1991 году Турция заявила, что отказывается от установления дипломатических отношений с независимой Арменией. Указывалась причина такого отказа: "агрессия Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе".
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