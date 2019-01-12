Граждан РФ депортировали из Азербайджана за пропаганду христианства

Любопытный инцидент произошел в постсоветской республике Азербайджан. Так, местные правоохранительные органы выдворили из страны сразу нескольких граждан Российской Федерации.

Сообщается, что симптоматичный инцидент произошел в Баку. Россияне якобы проводили "незаконные религиозные собрания" в столице Азербайджана. Стражи правопорядка провели обыск в "штабе" россиян, в ходе которого задержали членов группы и изъяли у них материалы "пропаганды христианства". Этими самыми материалами стали пять книг христианской направленности, больше сотни компакт-дисков и несколько десятков тысяч визитных карточек, рекламирующих деятельность россиян.

На граждан Российской Федерации правоохранительные органы Азербайджана составили административный протокол и депортировали на родину.

Подробности инцидента средствам массовой информации сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что во многих государствах, некогда входивших в состав Советского Союза, наблюдается самый настоящий "бум" против русских культуры и языка. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Прибалтике, например, русский язык, мягко говоря, не любят. Об этом заявил профессор одного из латвийских университетов. По его словам, Латвия в буквальном смысле ополчилась против русского языка.

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