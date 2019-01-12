Граждан РФ депортировали из Азербайджана за пропаганду христианства

Любопытный инцидент произошел в постсоветской республике Азербайджан. Так, местные правоохранительные органы выдворили из страны сразу нескольких граждан Российской Федерации.
Сообщается, что симптоматичный инцидент произошел в Баку. Россияне якобы проводили "незаконные религиозные собрания" в столице Азербайджана. Стражи правопорядка провели обыск в "штабе" россиян, в ходе которого задержали членов группы и изъяли у них материалы "пропаганды христианства". Этими самыми материалами стали пять книг христианской направленности, больше сотни компакт-дисков и несколько десятков тысяч визитных карточек, рекламирующих деятельность россиян.
На граждан Российской Федерации правоохранительные органы Азербайджана составили административный протокол и депортировали на родину.
Подробности инцидента средствам массовой информации сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Напомним, что во многих государствах, некогда входивших в состав Советского Союза, наблюдается самый настоящий "бум" против русских культуры и языка. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Прибалтике, например, русский язык, мягко говоря, не любят. Об этом заявил профессор одного из латвийских университетов. По его словам, Латвия в буквальном смысле ополчилась против русского языка.
Читайте также:
Как сделать из Азербайджана врага России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Белорусы считают, что Украина не правильно ушла на Запад, а вот у них получится правильно. О Союзном государстве можно забыть, считает Андрей Суздальцев.