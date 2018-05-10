Загадочные болезни в западном Казахстане

Четыре года назад, в одной из деревень Казахстана произошло странное происшествие, причины которого до сих пор остаются необъяснимыми. 28 ноября 2014 года, в деревне Березовка внезапно заболели десятки детей, многие из них потеряли сознание.

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Представители организации Crude Accountability, которая занимается исследованиями добычи углеводородов в бассейне Каспийского моря, заявили, что у них есть определенные доказательства того, что симптомы заболевания детей указывают на отравление из-за близлежащего нефтегазового месторождения, сообщает The 5th Column News.

Организация сообщила в своем докладе 24 апреля, что недавние медицинские осмотры показали, что двум девочкам были поставлены диагнозы токсическая энцефалопатия. Это болезнь мозга, вызванная химическим отравлением.«Врач, который их осматривал, указал, что заболевание, скорее всего, вызвано воздействием углеводородов и их паров», - сказали представители организации. В деревне заболело 28 детей и 4 взрослых.

Населенный пункт находится примерно в пяти километрах от месторождения Карачаганак, которое разрабатывается итальянской Eni, британско-голландской многонациональной нефтегазовой компанией Shell, каждая из которых владеет 29,25% акций, а также казахстанской компанией «КазМунайГаз» (10%), крупной американской компанией Chevron Corp (18%) и российской «ЛУКОЙЛ» (13,5%).

Четыре года назад власти объяснили массовое отравление возможной утечкой горючего из бойлера в местной школе. Тем не менее, правительство переселило жителей Березовки в другое место через два года после инцидента.

Crude Accountability утверждает, что государство пытается замять дело. Несмотря на то, что пострадавшие по-прежнему страдают от симптомов отравления, таких как судороги, головные боли, скачки артериального давления и потеря сознания, государственные больницы в Казахстане отказываются обнародовать действительный диагноз и назначить соответствующее лечение. По словам представителей Crude Accountability, за процедуру постановки диагноза двум пострадавшим девочкам в московской клинике - Альбине Искаковой и Алине Кушмангалиевой - необходимо было заплатить $1700 (сумма была собрана путем сбора средств).

Полиция открыла дело в отношении предполагаемого массового отравления в 2015 году, но закрыла его 11 апреля ввиду отсутствия доказательств. Органы здравоохранения Казахстана быстро попытались опровергнуть описанные выше обвинения. Представитель отдела здравоохранения Западно-Казахстанской области Гульнар Абрахманова заявила 26 апреля, что медицинские осмотры, проведенные врачами в Казахстане в прошлом году, показали, что заболевания, зарегистрированные в 2014 году, не имели никакого отношения к отравлению. Абрахманова заявила, что состояние пострадавших похоже на вегето-сосудистую дистонию - состояние, влияющее на автономную нервную систему. По ее словам, это состояние чаще всего случается из-за эмоционального стресса, тревоги и депрессии.