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Источник Правда.Ру

Житель Казахстана пришел домой спустя несколько месяцев после своих похорон

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Удивительная история произошла в городе Атырау, Казахстан. Там местный житель как ни в чем не бывало вернулся домой спустя два месяца после того, как его "похоронили".

Житель Казахстана пришел домой спустя несколько месяцев после своих похорон. 394581.jpeg

Отмечается, что мужчина пропал еще в начале лета, в июне. Он и раньше, по словам родственников, пропадал часто и надолго, поэтому они тянули с заявлением в полицию целый месяц. Спустя какое-то время после обращения к стражам правопорядка близким пропавшего мужчины обратились из морга. Внешне в тело усопшего было сложно узнать мужчину, но результаты экспертизы, однако, указали на то, что это именно он. Смирившись с трагедией, родственники поверили специалистам и похоронили мужчину.

Каково же было их удивление, когда мужчина спустя почти полгода как ни в чем небывало вернулся домой. Свое исчезновение он объяснил тем, что нашел прибыльную работу где-то далеко от дома, и поэтому так долго не возвращался.

Сейчас родственники мужчины ходят подать в суд на специалистов, что выдали им тело. Любопытно, что власти также обязали их вернуть деньги — государственную пенсию — что они получили после пропажи мужчины.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом инциденте, произошедшем в Казахстане. Так, в городе Усть-Каменогорск с детской площадки выгнали молодую россиянку с ребенком.

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