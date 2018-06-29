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Источник Правда.Ру

В Латвии обнаружили "зарубежную угрозу" в своем же празднике

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Из Латвии доносятся весьма любопытные новости. И, как в последние годы принято в Европе, не последнюю роль в этом играет Российская Федерация. Так, традиционный для прибалтийского государства Вселатвийский праздник песни и танца, который должен пройти с 30 июня по 8 июля, оказался под угрозой.

В Латвии обнаружили
фото: facebook.com/16marts

И все далеко не так радостно и легко, как название праздника. Так, по сообщениям латвийской полиции, праздник в своих интересах могут использовать некие лица. Ведомство отмечает, что лица эти связаны с зарубежными государствами.

Проще говоря, сотрудники полиции обеспокоены политическими силами Латвии, что могут быть связаны с Российской Федерацией. По мнению стражей правопорядка, Кремль может оказать информационное давление на латвийцев, прикрываясь ширмой Вселатвийского праздника песни и танца.

Политолог Юрий Долинский поделился мнением, что, скорее всего, в данном случае имеется в виду социал-демократическая партия "Согласие", коей руководит сам глава Риги Нил Ушаков. Местные политические националисты, по заявлению Долинского, партию "Согласие" считают вкривь и вкось пророссийской. А впереди в стране между делом — парламентские выборы, на которых у этой самой "пророссийской" партии весьма неплохие шансы. Что, разумеется, не может оставлять оппонентами равнодушными.

Недавно вице-мэр столицы Латвии Андрис Америкс отчитался о мерах безопасности, что будут приняты ради Вселатвийского праздника песни и танца. Так, на мероприятии будет работать как государственная полиция, так и полиция порядка. Америкс отметил, что отпуска многих полицейских ради праздника пришлось перенести.

Отдельно стоит отметить, что данное мероприятие скромной и небогатой Латвии уж точно "влетит в копеечку". Известно, что у государства вызвало затруднения покрыть расходы на реставрацию одежды — Латвии пришлось откладывать на это три года подряд по 300 тысяч евро.

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Латвия требует расплаты за "советское иго"
Темы Москва Россия Латвия Прибалтика Вселатвийский праздник песни и танца
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