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Источник Правда.Ру

Эстония продает тюремную крепость

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Власти Эстонии выставили на продажу Батарейную крепость, которая больше известна как тюрьма. По условиям конкурса, победитель должен отреставрировать крепость и проложить прогулочные дорожки, сообщает "Интерфакс".

Эстония продает тюремную крепость. Эстония продает тюремную крепость

На реставрацию отводится шесть лет, ее стоимость составит около 80 млн евро. Крепость относится к памятникам архитектуры, она располагается на берегу Финского залива. Батарейная крепость была построена 1840 году по приказу российского императора Николая I для защиты балтийских границ, но так ни разу и не поучаствовала в военных действиях. Ввиду этого ее фасад не пострадал, и она сохранилась до наших дней практически в первозданном виде.

В советское время крепость использовали как тюрьму. После закрытия тюрьмы форт стал излюбленным туристическим объектом и местом проведения выставок.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший министр иностранных дел Эстонии Кристийна Оюланд считает, что Европа должна выплатить ее стране "отступные" за 50-летнюю оккупацию. Об этом Оюланд заявила в интервью Baltnews Эстония.

Вопрос об "отступных" возник после того, как нынешний глава эстонского МИД Свен Миксер рассказал о возможном повышении взноса Эстонии в бюджет ЕС.

Кристийна Оюланд считает Европу виновной в том, что Эстония была в оккупации 50 лет. По ее словам, главная вина за оккупацию лежит на Германии.

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Темы Эстония продажа Батарейная крепость
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