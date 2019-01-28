Прибалтика: лучше опасный атом, чем российский газ

Энергобезопасность Эстонии под угрозой, считает академик Анто Раукас. Стране, считает он, необходимо построить собственную атомную электростанцию.

Иначе, указывает эстонский академик, прибалтийскому государству рано или поздно придется прибегнуть к закупке газа у Российской Федерации.

Об этом сообщает эстонское средство массовой информации ERR.

В покупке электроэнергии, указывает Анто Раукас, нет ничего плохого и постыдного. Дело лишь в том, замечает он, что Эстонии в случае необходимости придется вести бизнес с Россией. Ведь, например, соседняя Швеция, поясняет академик, сама испытывает острый энергетический голод.

Чтобы не попасть в зависимость от российского газа, считает Анто Раукас, Эстонии необходимо построить собственную атомную электростанцию. Но, предупреждает эксперт, это будет крайне сложно. Страны Европейского союза, объясняет Анто Раукас, в последние годы все сильнее борются с ядерной энергией.

Однако, считает академик, Таллину все же необходимо настоять на своем. Ведь если прибалтийская страна все-таки сможет построить собственную АЭС, то не только обеспечит себя электроэнергией, но сможет также поставлять ее другим государствам и зарабатывать на этом неплохие деньги, резюмирует Анто Раукас.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что прибалтийские страны — Литва, Латвия и Эстония — боятся был энергозависимыми от Российской Федерации. Все три страны, несмотря на членство в ЕС, до сих пор пользуются отдельными от Запада системами энергоснабжения, возведенными еще во времена СССР. Прибалтика опасается, что в скором времени Россия может просто-напросто отключить им электричество.

Фото: flickr. com/ Troy David Johnston

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