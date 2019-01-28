Прибалт пожаловался на русский язык на курсах по мореходству

Житель Латвии на одном из местных новостных порталов рассказал о, по его мнению, случае языковой дискриминации, который якобы случился с ним лично.

По словам латыша, он записался на курсы мореходства в один из местных учебных центров. Придя первый раз на занятия, мужчина был крайне разочарован — оказалось, что пока его не было, группа и преподаватель договорились о ведении курсов на русском языке. Житель Латвии посетовал, что русского языка не знает, в отличии от всех остальных учеников курсов мореходства.

Латыш признался, что не знает даже, что и думать — ведь он, гражданин Латвии, не может пройти необходимые ему курсы в родной стране на знакомом ему языке.

Пользователи сети Интернет поспешили дать огорченному латышу несколько советов. Так, например, один из комментаторов посоветовал тому учить иностранные языки. Подойдут и русский, и английский, указывает пользователь. Латышский, заметил он, на морском корабле, скорее всего, будет последним языком, который понадобится герою истории.

Отметим, что статус русского языка в странах Прибалтики — Латвии, Литве и Эстонии — действительно стоит очень остро. В Латвии, например, он не является государственным, но на нем говорит чуть ли не половина населения страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кинотеатр в Латвии оштрафовали за фильмы на русском языке. Примечательно, что денежные санкции на организацию накладывают уже не первый раз — но, когда владельцы все-таки пускают фильмы на других языках, кинотеатр пустует.

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