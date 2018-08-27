Це Европа: такси в рижском аэропорту регулируют очередь кулаками и баллончиками

Чтобы попасть к аэропорту за пассажирами и заработать копеечку, рижским таксистам приходится выстаивать длиннющую очередь. Сами водители называют ее "болотом". Однако не все из них соблюдают порядок в очереди, что становится причиной многочисленных конфликтов.

Так, некоторое время назад в рижском аэропорту развернулась самая настоящая война за пассажиров. Несколько таксомоторных компаний создали нечто вроде коалиции и блокировали подъезд к зданию машинам других фирм. Последних это, понятное дело, не устроило и начались разбирательства с применением кулаков и слезоточивого газа. Пришлось вмешаться местным стражам правопорядка.

Если копнуть поглубже, становится понятно, из-за чего весь сыр-бор. Существует мнение, что рижский аэропорт "крышует" некто властный. Этой "крыше", разумеется, нужно платить дань — от 5 до 10 евро в день. Сумма для простого рижского таксиста, мягко скажем, немаленькая. Вот им и приходится бороться буквально за каждого клиента. Но ни сотрудникам полиции, ни местным средствам массовой информации пока не удалось доказать существование этой самой "крыши" на самом деле. Все водители молчат, опасаясь за свои автомобили и даже за свою жизнь.

Казалось бы — увеличь качество предоставляемых услуг, и люди к тебе потянутся. Но в руководство таксомоторных компаний пассажиры постоянно обращаются с жалобами. Они заявляют о том, что качество предоставляемых услуг не соответствует их стоимости. Так, многие утверждают, что порой при выходе из аэропорта можно не увидеть ни одного такси, а в иные дни стать свидетелями появления сразу десятка автомобилей. По словам пассажиров, в такие моменты из салонов тут же выскакивают водители и начинают чуть ли не в буквальном смысле бороться за клиентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что литовское правительство выступило против российских такси. По мнению властей, оно угрожает национальной безопасности прибалтийского государства.

Фото: Db. lv

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