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Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Риторика о пресловутой "российской агрессии" на территории Европы все никак не утихнет. Особенно этим грешат прибалтийские государства, но больше всех - Литва. По мнению местных депутатов, у России появился новый козырь в "гибридной войне".

Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы. 390072.jpeg
Фото: Fotodom.ru

Так, по словам члена фракции консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы" Аудронюса Ажубалиса, российская компания "Яндекс.Такси", недавно начавшая в работу в литовской столице Вильнюсе, угрожает национальной безопасности прибалтийского государства. Во-первых, считает Ажубалис, Москва может расширить свое влияние благодаря нашествию российского бизнеса. Во-вторых, по мнению литовского депутата, та информация, что собирает о своих клиентах компания "Яндекс-Такси", конфиденциальна: например, маршруты и время поездок.

Аудронюс Ажубалис призвал литовское правительство отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. По его словам, абсолютно любая информация о жизни литовских граждан будет на руку Российской Федерации и может поспособствовать ее агрессии.

Ажубалис, стоит отдать ему должное, не ограничился пустыми словами. Он обратился в Департамент государственной безопасности Литвы с просьбой тщательно проверить и изучить деятельность российской компании в Вильнюсе. Аудронюс Ажубалис задался вопросом, знали ли там вообще о том, что в столице страны начала работу "Яндекс.Такси", и провели ли комплекс необходимых проверок.

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