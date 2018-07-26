Русское такси названо угрозой нацбезопасности Литвы

Риторика о пресловутой "российской агрессии" на территории Европы все никак не утихнет. Особенно этим грешат прибалтийские государства, но больше всех - Литва. По мнению местных депутатов, у России появился новый козырь в "гибридной войне".
Так, по словам члена фракции консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы" Аудронюса Ажубалиса, российская компания "Яндекс.Такси", недавно начавшая в работу в литовской столице Вильнюсе, угрожает национальной безопасности прибалтийского государства. Во-первых, считает Ажубалис, Москва может расширить свое влияние благодаря нашествию российского бизнеса. Во-вторых, по мнению литовского депутата, та информация, что собирает о своих клиентах компания "Яндекс-Такси", конфиденциальна: например, маршруты и время поездок.
Аудронюс Ажубалис призвал литовское правительство отнестись к этой проблеме со всей серьезностью. По его словам, абсолютно любая информация о жизни литовских граждан будет на руку Российской Федерации и может поспособствовать ее агрессии.
Ажубалис, стоит отдать ему должное, не ограничился пустыми словами. Он обратился в Департамент государственной безопасности Литвы с просьбой тщательно проверить и изучить деятельность российской компании в Вильнюсе. Аудронюс Ажубалис задался вопросом, знали ли там вообще о том, что в столице страны начала работу "Яндекс.Такси", и провели ли комплекс необходимых проверок.
Читайте также:
Литва: 20 лет под западной "крышей"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Госдеп США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским и клянется сделать ее "вечной", как декларацию Уэллеса в 1940-м. Что это означает для России?