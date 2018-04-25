Латвия приняла один батальон НАТО и сообщила, что больше не может

Минобороны Латвии выступило с заявлением, что не видит необходимости размещать в стране дополнительные силы.

Такое заявление прозвучало сразу после того, как генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс не собирается усиливать военное присутствие в Балтии.

По данным Sputnik, Столтенберг отметил, что перед НАТО стоит задача повышения уровня оперативной готовности сил. Военные чины Латвии тут же сообщили, что "хотя в приведение в порядок инфраструктуры вложены большие усилия, мы не можем принять больше сил альянса, так как инфраструктура ограничена".

Напомним, в связи с якобы возросшей "агрессией" со стороны России НАТО на саммите в Варшаве в 2016 году приняла решение об увеличении присутствия в странах Восточной Европы. По одному батальону международных сил размещено в Латвии, Эстонии, Литве и Польше.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Загребе на совместной конференции президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и президент Польши Анджей Дуда высказались за диалог между НАТО и Россией.

"Россия не воспринимается в качестве врага, и все действия НАТО осуществляются в рамках политики сдерживания. Это не должно восприниматься как акт агрессии", - сказал президент Хорватии Грабар-Китарович.

"Диалог НАТО с Россией должен продолжаться, но нет причин повышать его уровень", - добавил к этому президент Польши.

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