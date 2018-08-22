Дырку от бублика: Прибалтика пообещала разорить РФ за "советскую оккупацию"

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о том, что Российская Федерация должна выплатить их странам солидную денежную компенсацию за период "советской оккупации".
К такому выводу они пришли в ходе совещания об увековечивании и осмыслении общего исторического наследия. В ходе разговора Рейнал и Разначс пришли к выводу, что их странам ни в коем случае нельзя забыть о преступлениях СССР. Также депутаты решили, что Россия должна выделить крупную сумму денег Эстонии и Латвии в качестве извинений.
Прибалтийские страны считают, что Советский Союз оккупировал их территории с 1940 по 1991 год. В Латвии, Литве и Эстонии даже создали особый координационный совет, который работает над тем, каким образом можно взыскать с России выплаты за причиненный странам ущерб. Москва же неоднократна говорила о том, что предложения и обвинения Прибалтики абсурдны и неправомерны.
Антироссийская риторика в странах Прибалтики на нет сходить не собирается. "Правда.Ру" недавно писала о том, что известная европейская исследовательская компания составила рейтинг государств, что относятся к РФ хуже других. В первой пятерке оказались страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония, а также Великобритания и Швеция.
Ранее "Правда.Ру" также писала о громком заявлении латвийского депутата Александра Кирштейнса. Так, он заявил, что Российскую Федерацию необходимо разделить на части.
Читайте также:
Прибалтика не понимает, куда слезать с дотаций ЕС
Ильвес, Грибаускайте, Берзиньш — это иуды своих народов…
Что им от нас нужно, этим прибалтам?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.
Российское судно остается запертым в одном из украинских портов. Российские власти пока не предприняли никаких действий.
Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.
Турция готова к реализации проекта по строительству канала "Стамбул", параллельного Босфору. Это не только инвестиционный проект, но и политический поводок.