Дырку от бублика: Прибалтика пообещала разорить РФ за "советскую оккупацию"

Министры юстиции Эстонии и Латвии Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс заявили о том, что Российская Федерация должна выплатить их странам солидную денежную компенсацию за период "советской оккупации".

К такому выводу они пришли в ходе совещания об увековечивании и осмыслении общего исторического наследия. В ходе разговора Рейнал и Разначс пришли к выводу, что их странам ни в коем случае нельзя забыть о преступлениях СССР. Также депутаты решили, что Россия должна выделить крупную сумму денег Эстонии и Латвии в качестве извинений.

Прибалтийские страны считают, что Советский Союз оккупировал их территории с 1940 по 1991 год. В Латвии, Литве и Эстонии даже создали особый координационный совет, который работает над тем, каким образом можно взыскать с России выплаты за причиненный странам ущерб. Москва же неоднократна говорила о том, что предложения и обвинения Прибалтики абсурдны и неправомерны.

Антироссийская риторика в странах Прибалтики на нет сходить не собирается. "Правда.Ру" недавно писала о том, что известная европейская исследовательская компания составила рейтинг государств, что относятся к РФ хуже других. В первой пятерке оказались страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония, а также Великобритания и Швеция.

Ранее "Правда.Ру" также писала о громком заявлении латвийского депутата Александра Кирштейнса. Так, он заявил, что Российскую Федерацию необходимо разделить на части.

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