В Латвии требуют освободить арестованного защитника русских школ

В Латвии партия "Русский союз Латвии" требует освободить арестованного правозащитника, главу движения "Конгресс неграждан", выступавшего в защиту русских школ Александра Гопоненко. Как сообщил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов, партия готовит пикет в защиту активиста.

"Формулировка причины задержания: "за деятельность против Латвии". По данным СМИ, арест связан с публикацией Гапоненко его разговора с американским другом, который сообщил, что в середине мая этого года в Риге якобы будет устроена провокация, направленная против русскоязычных жителей, за которой последует массовый арест и интернирование русских общественных деятелей Латвии", - рассказал Митрофанов ТАСС.

Власти республики, считает депутат, могли отреагировать на публикацию иначе, но предпочли арестовать Гопоненко.

"У властей Латвии был вариант цивилизованной реакции на эту публикацию — они могли опровергнуть слова Гапоненко и успокоить ту часть общественности, которая успела ознакомиться с этим предупреждением. Вместо этого ПБ арестовала Гапоненко, чем только усилила подозрения, что его предупреждение не было беспочвенным", — отмечает РСЛ.

Партия призвала республиканское МВД опровергнуть или подтвердить информацию, за которую арестовали активиста.

"Мы считаем действия правоохранительных органов антиконституционными и подрывающими доверие к государству. Партия окажет ему всю необходимую правовую помощь для выхода на свободу и получения извинений от властей за проявленное ими беззаконие. В понедельник, 23 апреля, в 14:00 (время совпадает с мск) напротив здания ПБ мы проведем пикет", — говорится в заявлении РСЛ.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Pravda. Ru известный латвийский правозащитник, общественный политический деятель Илларион Гирс рассказал о жизни в Латвии.

"Ни экономически, ни в обществе ничего к лучшему не меняется. Когда мы вступали в Евросоюз в 2004 году, нам говорили, что в 2012 году мы будем уже жить на уровне старой Европы: Германии, Франции, Англии. А сейчас нам сказали, что еще лет через пятьдесят в лучшем случае мы достигнем того уровня. В принципе, говорится о нереальном, потому что если нет прогресса в рамках одного поколения, то его нет вообще", — рассказал эксперт.

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