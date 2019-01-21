Прибалты выпустили атлас с российским Крымом

Любопытный инцидент произошел в Латвии. Там на прилавках одного из детских магазинов внезапно появился атлас, на которым Крымский полуостров значится частью Российской Федерации.

Примечательно, что граждан современной Латвии такой товар несказанно удивил. Новость об атласе с российским Крымом опубликовали в своих аккаунтах в социальных сетях сотни жителей прибалтийского государства. Для того, чтобы узнать, насколько правомерен такой продукт, некоторые из них даже попытались обратиться за комментарием в местное Министерство иностранных дел.

Резонанс, вызванный обыкновенным атласом в детском магазине, понять можно. Дело в том, что, согласно официальной позиции Евросоюза, и, следовательно, Латвии, как ее полноправного члена, заключается в том, что Крымский полуостров — территория Украины.

Напомним, что Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации по результатам референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей Крыма высказалось "за" получение российского паспорта. Правительство Украины, страны Евросоюза и Соединенные Штаты Америки же объявили тогда Россию в "оккупации". Это повлекло за собой многочисленные международные санкции в отношении последней и резко увеличившееся напряжение в дипломатических отношениях Москвы с государствами Запада.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению именитого украинского журналиста, Крым и Донбасс никогда вновь не станут подконтрольными официальному Киеву территориями. Дело в том, уверен он, что жителям Крыма и Донбасса в России просто-напросто живется гораздо лучше, богаче и вольготнее.

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