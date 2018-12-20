Министр иностранных дел Литвы назвал россиян "пнями"

В Литве бурлят самые настоящие страсти — там в шпионаже в пользу Российской Федерации обвиняют сразу нескольких местных активистов и оппозиционеров. Ситуацию прокомментировал глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Отметим, что ранее посольство РФ в Литве осудило политические преследования в стране, назвав происходящее в прибалтийском государстве очередной "шпионской возней". Вильнюс, уверены представители российского дипломатического ведомства, хочет лишь дискредитировать Россию.
У министра иностранных дел Литвы, что неудивительно, на это другая точка зрения. Он заявил, что Российская Федерация — совсем не та страна, что должна учить Литву или какое-либо другое государство демократическим ценностям. По мнению Линкявичуса, это очевидно для всех. "Не пни должны этим заниматься", — резюмировал глава Министерства иностранных дел Литвы.
По мнению Линас Линкявичуса, в стране еще полным-полно людей, работающих на российское правительство. К ним, уверен он, относится и бывший президент Литвы Роландас Паксас.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва намерена всеми силами помочь Украине в ее противостоянии с Россией. Так, действующий президент страны Даля Грибаускайте, известная своей антироссийской позицией, встретилась с главой Украины Петром Порошенко и пообещала ему военную помощь и протекцию в стремлении Незалежной вступить в Североатлантический альянс.
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