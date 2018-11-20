Финская партия заявила о территориальных претензиях к России

Партия молодёжи Финляндии заявил, что Финляндии следует официально потребовать у России вернуть территории, переданные Советскому союзу по итогам Второй мировой войны.

Таким образом молодой человек хочет придать государственным границам вид образца 1939 года. Эта информация появилась в Twitter одного из членов партии, Генри Хаумтамаки. К сообщению прикреплена карта границ двух государств, где красным отмечены интересующие финскую молодёжь территории: это часть районов Республики Карелии вдоль берегов Ладожского озера, Петсамо (область в районе населённого пункта Печенка Мурманской области) и Салла (тоже Мурманская область).

Напомним, большую часть Второй мировой войны Финляндия воевала на стороне Германии.

Партия финской молодёжи является входит в состав партии "Истинные финны", которая была основана в 1995 году. "Истинные финны" позиционируют себя как партия трудящегося народа националистической направленности. Они внутренне ориентированы и критически относятся к межнациональным альянсам типа Европейского союза и НАТО.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о решении Финляндии построить забор на границе с Россией, чтобы обезопасить себя от "африканской чумы свиней". Также мы рассказывали о том, что традиционно Финляндия становится самым привлекательным туристическим направлением для россиян в зимние месяцы года.

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