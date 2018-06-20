Почему Литва опять боится вторжения Путина

Глава Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна готова к нападению со стороны Российской Федерации. По словам президента, вероятность российской агрессии "очень высока". Грибаускайте заявила, что в интересах Литвы показать, что государство никого не боится и готово дать отпор.

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Грибаускайте также признала превосходство военной мощи России над Литвой, но отметила, что это не должно вгонять в страх литовцев. Президент Литвы заявила, что подданные ее страны должны быть готовы ко всему — как психически, так сердцем и душой.

Кроме того, по мнению Грибаускайте, многие страны Запада недооценивают Россию и относятся к ней слишком лояльно. По словам главы Литвы, Европа и США должны объединить свои усилия, дабы противостоять "российской агрессии".

Этот случай далеко не первый, когда глава Литовской республики всерьез заявляет об опасности со стороны России. Как ранее писала "Правда.Ру", главы прибалтийских стран в апреле текущего года обращались к Трампу с просьбой усилить противовоздушную оборону в Прибалтике для сдерживания России. Тогда Даля Грибаускайте заявила, что Литве необходима уверенность в том, что в случае военной агрессии со стороны Российской Федерации страны Североатлантического альянса окажут Прибалтике помощь.

Российское правительство же в ответ ни раз заявляло, что не имеет никаких планов по развязыванию войны ни с Литвой, ни с какой бы то ни было иной страной. Москва неоднократно подчеркивала, что вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.