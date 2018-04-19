В Латвии пожелали заменить гастарбайтеров армией роботов

В Латвии депутат Сейма от Национального объединения "Все — Латвии" Александр Кирштейнс заявил о необходимости построить армию роботов, чтобы не привлекать гастарбайтеров из-за рубежа.

"В Латвии не хватает рабочих рук? Значит, нужно построить 65 тысяч роботов на миллион работников, как в Корее. Будут пахать в две смены и заменят 130 тысяч привезенных рабочих", — пишет депутат в своем "твиттере".

Мэр Риги Нил Ушаков уже сыронизировал по этому поводу. "Хороший план, нечего добавить", — написал он в своем "фейсбуке", разместив ссылку на предложение Кирштейнса.

Латвия в последние годы столкнулась с серьезным демографическим кризисом. Республика, в которой проживают около 2 миллионов человек, за счет эмиграции и превышении уровня смертности над рождаемостью за последние 10 лет потеряла, по разным данным, от 250 до 400 тысяч человек.

Предприниматели жалуются на нехватку рабочих рук в Латвии и просят власти смягчить режим пребывания в стране трудовых мигрантов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что беженцы массово покидают прибалтийские страны. Власти Латвии, Литвы и Эстонии в этом им всячески потворствуют. Один из аргументов, почему Прибалтика не должна принимать беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки: дескать, здесь и так много иммигрантов, приехавших во времена Советского Союза.

Беженцы, которые прибывают в прибалтийские государства по общеевропейской программе распределения, надолго здесь не задерживаются. Причем квота воображение не поражает, речь о нескольких сотнях человек в год. Но им сразу дают понять, что оставаться надолго не стоит.

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