Антироссийская риторика в Соединенных Штатах Америки и странах Европы никуда не исчезла. Государства Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония — грешат подобным чуть ли не больше всех остальных.
Так, Балтийский совет министров призвал правительства прибалтийских стран сделать все возможное для того, чтобы упростить передвижение армий стран-участниц Североатлантического альянса по территориям Литвы, Латвии и Эстонии. Армия Российской Федерации, уверены в Балтийском совете министров, провоцирует Прибалтику на конфликт. Важно, отметили там, чтобы НАТО смогло защитить тамошние страны от агрессии России.
Балтийский совет министров считает, что угроза Российской Федерации Прибалтике очевидна. Так, утверждают там, Москва неоднократно нарушала воздушные пространства Литвы, Латвии и Эстонии, а также проводила крупномасштабные военные учения в непосредственной близости от их границ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Латвии попросило граждан страны самим побеспокоиться о себе в случае открытой вооруженной конфронтации с каким-либо другим государством. Национальное оборонное ведомство призналось, что помочь латвийцам ничем не сможет.
Также "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал составил рейтинг 25-ти самых мощных армий Европы. Так, первого места в рейтинге удостоилась Российская Федерация, а последнего — скромная Бельгия. Любопытно, что ни одной прибалтийской страны в рейтинге 25-ти самых мощных европейских армий не оказалось.
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