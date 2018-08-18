Последняя эстонская компания отказалась от сотрудничества с Россией

До недавнего времени эстонская компания по производству шпрот "DGM Shipping AS" оставалась последней, кто поставляла свою продукцию в Российскую Федерацию. Теперь же и она не будет экспортировать товар на восток.
Руководство компании заявило, что это их собственное решение — они не хотят связываться с Россией из-за определенных политических рисков. Представители "DGM Shipping AS" придерживаются мнения, что лучше стараться развиваться на Запад и продвигать свою продукцию европейским странам, нежели сотрудничать с такой страной, как Россия.
"DGM Shipping AS" начали снова поставлять свою продукцию в Россию около полутора лет назад, когда Роспотребнадзор снял запрет с компании. В то же время российское ведомство сняло ограничения и с латвийского предприятия "SIA Karavela".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что известная европейская исследовательская компания составила список стран, что больше всего "не любят" Россию. В лидерах списка, помимо Швеции и Соединенного Королевства, оказался все без исключения страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония. Наиболее лояльными к России европейскими странами оказались Кипр и Греция. А вот Венгрия, Австрия, Люксембург, Мальта, Португалия и Словения России чуть ли не друзья-союзники - они и вовсе игнорируют же или отрицают пресловутую "российскую агрессию".
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