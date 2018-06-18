Врачи Прибалтики отказывают русским в медпомощи

О ситуации стало известно после того, как мать ребенка написала о случившемся в одной из социальных сетей.

Фото: REX/Shutterstock

По ее словам, они вошли в кабинет детского врача и поздоровались с ним на русском языке. Врач тут же пригласил девочку присесть на стул на языке латышском. Осмотр ребенка так и не состоялся — визит к врачу превратился в долгую и нудную лекцию о том, что ни один латвийский врач не обязан знать русский язык.

Как отмечает мать ребенка, она сказала, что незнание малышом латышского языка — не преступление. Врач же ответила, что это очень и очень плохо.

Как этого и стоило ожидать, детский врач прекрасно владел русским языком. Педиатр спросила ребенка, сколько ей лет, и задала простую арифметическую задачку. По словам матери девочки, ребенок испугался и замешкался, и от того не смог дать ясного ответа. После этого врач и написала в медицинской карточке, что ребенок совсем не готов к усвоению школьной программы.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай подобного рода в Латвии. Дело в том, что в прибалтийской республике лишь один официальный государственный язык — латышский, и представители национальных меньшинств чуть ли не постоянно сталкиваются с затруднениями подобного толка.

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