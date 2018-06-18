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Никто не защитит Европу от России

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

 

Никто не защитит Европу от России. 388250.jpeg
Фото: википедия

Президент Латвии Раймонд Вейонис заявил о беззащитности государств Европы перед "российской агрессией". По словам Вейониса, странам Европы не в силах помочь даже Соединенные Штаты Америки, поэтому лидерам европейских стран придется рассчитывать только на себя.

Вейонис считает, что на сегодняшний перед Североатлантическим альянсом стоит целый ряд актуальных серьезных проблем, которые требуют своего решения. По мнению президента прибалтийского государства, стабильности и процветанию Европы угрожает и Сирия, и Корейская Народная Демократическая Республика, и страны Северной Африки. Отдельно Вейонис упомянул и о Российской Федерации. Глава Латвии заявил, что Россия "играет мускулами", стараясь запугать европейские страны и стоит считаться с возможной агрессией с ее стороны.

Раймонда Вейониса также волнуют и проблемы демократии. По его мнению, с каждым годом все меньше людей доверяют правителям, интересуются политикой, желают принимать в ней участие. В этом Вейонис также видит угрозу единству Запада.

Раймонд Вейонис призвал страны к объединению и консолидации, иначе, говорит он, безопасность Европы будет под угрозой.

Как уже писала "Правда.Ру", недавно Раймонд Вейонис обрушился с критикой на СССР. В частности, президент Латвии назвал Советский Союз оккупантами и обвинил их в геноциде латвийского народа.

Напомним, на сегодняшний день латвийское правительство считает пребывание Латвии в составе СССР с 1941 по 1991 года оккупацией.

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Прибалтика требует компенсации за "советскую оккупацию"
Темы СССР Европа Россия Латвия Прибалтика
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