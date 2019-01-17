В Латвии назвали Россию "стороной зла"

В скором времени состоятся выборы депутатов в Европарламент от Латвии. В преддверии значимого события для всей европейской политики Российская Федерация намерена ввести в заблуждение жителей прибалтийского государства.
Так, во всяком случае, считает евродепутат из Латвии Инесе Вайдере. Об этом она заявила в интервью латвийскому информационному агентству LETA.
По словам Инесе Вайдере, представителя политической партии "Новое Единство", правительство Российской Федерации обязательно вмешается в грядущие выборы в Европарламент. Целями Москвы, уверена Вайдере, по-прежнему остаются создание хаоса и атмосферы несогласия между западными государствами. Не побрезгует, заявила в интервью европейский политик, Россия и старыми проверенными методами чекистов.
"Злая сторона не дремлет", — заявляет Инесе Вайдере. России выгодно, чтобы латвийцы считали свою родину несостоявшимся и слабым государством. Все это, объясняет Вайдере, повлечет за собой склоки и вражду в латвийской правительстве и помешает совместной конструктивной работе.
Государства современной Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — чуть ли не больше всех в Европе склонны к антироссийской риторике. Так, например, недавно "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал граждан Российской Федерации "пнями". По мнению Линкявичуса, не россиянам учить мир принципам демократии и свободы.
Читайте также:
В Латвии переписывают все имена и фамилии на латышский лад
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
Полиция Сербии провела спецоперацию по задержанию киллера, который готовил покушение на президента России Владимира Путина.
Есть ли России дело до всей этой истории с Brexit? Если мы не мазохисты, то мы - за Brexit , считает эксперт Николай Платошкин.