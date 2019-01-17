В Латвии назвали Россию "стороной зла"

В скором времени состоятся выборы депутатов в Европарламент от Латвии. В преддверии значимого события для всей европейской политики Российская Федерация намерена ввести в заблуждение жителей прибалтийского государства.

Так, во всяком случае, считает евродепутат из Латвии Инесе Вайдере. Об этом она заявила в интервью латвийскому информационному агентству LETA.

По словам Инесе Вайдере, представителя политической партии "Новое Единство", правительство Российской Федерации обязательно вмешается в грядущие выборы в Европарламент. Целями Москвы, уверена Вайдере, по-прежнему остаются создание хаоса и атмосферы несогласия между западными государствами. Не побрезгует, заявила в интервью европейский политик, Россия и старыми проверенными методами чекистов.

"Злая сторона не дремлет", — заявляет Инесе Вайдере. России выгодно, чтобы латвийцы считали свою родину несостоявшимся и слабым государством. Все это, объясняет Вайдере, повлечет за собой склоки и вражду в латвийской правительстве и помешает совместной конструктивной работе.

Государства современной Прибалтики — Латвия, Литва и Эстония — чуть ли не больше всех в Европе склонны к антироссийской риторике. Так, например, недавно "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал граждан Российской Федерации "пнями". По мнению Линкявичуса, не россиянам учить мир принципам демократии и свободы.

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