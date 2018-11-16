Раймонд Паулс рассказал, почему его семья покинула Латвию

Композитор сообщил, что, вслед за около 300 тысячами латвийцев, его семья покинула Латвию. По словам Паулса, это тенденция и она затрагивает всех, кому позволяет финансовое состояние.

Раймонд Паулс признался, что его дети учатся за границей: обе дочки заканчивают обучение вамериканских университетах. Муж дочери — иностранец, а в семьях разговаривают исключительно по-английски. Композитор не без грусти резюмирует: теперь его семья принадлежит другому обществу, где поют другие, нелатвийские песни.

Латвийский композитор, пианист и дирижёр, Раймонд Паулс коренной рижанин — в столице Латвии он родился в 1936 году. Четыре года, с 1989 по 1993, Паулс занимал пост министра культуры Латвии.

Тенденция покидать Латвию продолжается уже не первые годы: за последние 10 лет страну с населением 2 миллиона человек покинуло около 300 тысяч жителей. Согласно статистике, ежедневно из Латвии уезжает 60 человек. Численность молодёжи в республике снизилась в сравнении с показателями 1990 года в два раза.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что правительство Латвии ежегодно рассчитывает на летний приток русских туристов.

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