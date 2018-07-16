СМИ: в Прибалтике начали арестовывать россиян?

В Эстонии россиянку Хеду Чинхоеву, которая передвигалась через территорию страны, арестовали без объяснения причин. При этом, как утверждает семья гражданки, маршрут был согласован в консульстве РФ. Об этом сообщает Sputnik.
Как сообщили представители посольства, им удалось встретиться с девушкой. Суд задержал Хеду Чинхоеву, когда она вместе с приемными родителями направлялась в Москву через страны Прибалтики. Семья девушки уже долгое время живет в Финляндии, хотя раньше они проживали на территории Литвы.
Представители эстонского суда действовали на основании международного ордера, который был составлен 13 июля. Девушку арестовали в одном из пассажирских портов Таллина.
Родители смогут увидеть Хеду в среду. Суд Эстонии постановил арестовать девушку на 10 суток. Представители правоохранительных органов жду обвинительный акт из Литвы, после этого судебное разбирательство продолжится.
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